Veckans platta & vinylklassiker

Veckans platta

Magnus Lindgren/Georg Breinschmid ”Celebrating Mingus 100”

(ACT Music)

Jazz at Berlin Philharmonic är en serie liveinspelningar som tyske skivbolagsdirektören Siggi Loch ligger bakom, och del XIII hyllar Charles Mingus som skulle ha blivit 100 år 22 april. Hundraårsminnet av hans födelse har uppmärksammats på många sätt och det här niomannabandet, speciellt sammansatt för jubileumskonserten 13 april i Berlin, bjuder på en riktig höjdpunkt. Bandet levererar sex av Charles Mingus kompositioner och för fyra av arrangemangen står svenske multimusikern Magnus Lindgren, som här spelar barytonsaxofon och basklarinett. De två övriga arrangemangen har österrikiske kontrabasisten Georg Breinschmid skrivit. De två hade inte arbetat tillsammans tidigare men här förvaltar de Charles Mingus musik på ett strålande sätt.

Amerikanske pianisten Danny Grissett har varit medlem i Mingus Big Band och hans landsman, trummisen Gregory Hutchinson har bland annat spelat i Joshua Redman Quartet. Tenorsaxofonisten Tony Lakatos är från Ungern och trombonisten Shannon Barnett från Australien, men båda bor numera i Tyskland. Och konsertens riktiga hemmaspelare är trumpetaren Matthias Schriefl och den unge stjärnsaxofonisten Jakob Manz. Dessutom hör vi franska sångstjärnan Camille Bertault som skrivit franska texter till två av låtarna. Lyssna hur hon håller ut sista tonen i ”Goodbye Pork Pie Hat” i en evighet. En magiskt bra konsert som på ett fantastiskt sätt hyllar Charles Mingus och hans musik.

Vinylklassikern

Van Morrison ”Saint Dominic's Preview”

Van Morrisons sjätte album har i sommar fyllt 50 år och när det släpptes skrev musikmagasinet Rolling Stone: "The best-produced, most ambitious Van Morrison record yet released." Den begåvade nordirländske artisten visade här att han utan problem kan blanda R&B, blues, jazz och celtic folk music på ett alldeles lysande sätt. Med en 15:e plats på Billboard 200 när albumet släpptes blev det Van Morrisons högst rankade platta ända fram till 2008 då ”Keep It Simple” klev in på plats 10. Han använde sig av inte mindre än 21 musiker på det här albumet, och som medproducent hade han Ted Templeman som också producerade Doobie Brothers fantastiska 70-talsplattor.

Plattan startar med lyckopillret ”Jackie Wilson Said”, som flera artister senare gjorde covers av, exempelvis Dexys Midnight Runners som fick en stor hit med låten 1982. Även ”Redwood Tree” och ”Gypsy” släpptes som singlar och den senare har vissa likheter i ackordsföljden med klassiska ”The House of the Rising Sun". På albumet finns också två långa låtar, ”Listen to the Lion” klockar in på dryga 11 minuter och var först tänkt att finnas med på albumet ”Moondance” som släpptes 1970. Avslutande ”Almost Independence Day” är drygt 10 minuter och det inledande akustiska gitarrpartiet bär uppenbara likheter med det som finns på Pink Floyds ”Wish You Were Here” från 1975. Det här är ett alldeles strålande album av Van the Man.