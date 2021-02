Vädret: Kyligt och molnigt – sol till helgen

Veckan startar molnig, men till helgen ska det bli skinande sol enligt SMHI:s 10-dygnsprognos. Under måndagen väntas fortsatt växande molnighet och under tisdagen så fortsätter det vara molnigt innan det blir mulet väder på kvällen. Även onsdag väntas det mulet väder, men på torsdag lättar molnen upp något och det blir halvklart väder. På fredag så väntas vi få klart och fint väder, och det fina vädret väntas även hålla i sig hela helgen ut och bjuda på skinande sol under både lördag och söndag. Dagstemperaturerna tros kommer att ligga på -8 grader som varmast och -13 grader som kallast.