Vinylklassikern

Brian Eno inledde sin karriär som keyboardist i brittiska Roxy Music och är enligt vissa uppslagsverk den musiker som myntade begreppet ”ambient music”. Han släppte även album med titeln Ambient, bland annat ”Music for Airports” från 1978 med närmast hypnotisk och meditativ musik. David Byrne var när ”My Life in the Bush of Ghosts” släpptes – för 40 år sedan – mitt uppe i karriären som frontfigur i Talking Heads, och det här var hans första projekt vid sidan av sitt band.

Eno och Byrne hade spelat in materialet redan innan Talking Heads ”Remain in Light” som kom året före, men på grund av juridiskt trassel försenades utgivningen och en hel del ombearbetades. Albumet är ett härligt exempel på vad som kan hända när två mycket nyfikna musikaliska genier möts och ger sig ut på upptäcktsresa. Här blandas afrikanska rytmer och funk med elektronica och massor av samplade inslag, bland annat från radiosändningar och väckelsepredikanter. Eno och Byrne visade med den här plattan att de var långt före sin tid, hiphopsamplingar och världsmusikens genomslag låg fortfarande flera år bort. Det här är både nyskapande och riktigt roligt.