Museet redo att öppna igen

– Jag kom hit och stängde ned, det var inte roligt när man tycker om att träffa folk, säger Hélene Burmeister och ler.

Hon berättar samtidigt att allt inte varit negativt med nedstängningen, just när hon installerat sig på sitt nya jobb som chef för kommunens friluftsliv och kulturarvsenhet.

– Fördelen har varit att jag haft tid att lära känna mina medarbetare, fått känna på friluftslivet och utforska kommunen. Jag har också försökt använda tiden till att rusta upp och förbereda museet inför öppnandet.

Ett öppnande som kommer att ske försiktigt, tidigast 9 februari. Möjlighet ska finnas för sällskap på högst åtta personer att boka besök, och samtidigt sätter man en gräns på max 20 besökare samtidigt i lokalerna.

– Vi har 500 kvadratmeter besöksyta så vi skulle kunna vara 50 personer enligt restriktionerna men vi börjar med 20.

Hélene – som kommer från Nacka – har bland annat varit kulturchef i Motala, arbetat som kultur- och ungdomschef i Sollentuna, ansvarat för Nacka kommuns konsthall och även varit egenföretagare som konstkonsult. Hon har ingen som helst koppling till Örnsköldsvik men såg direkt att tjänsten som enhetschef här var mycket lockande.

– Kombinationen med friluftsliv, kulturarv och konst är lite unik och det känns spännande, det är de tre bästa bitarna på samma bräde. Friluftslivet betyder mycket för vårt välmående och för mig hör friluftsliv och kultur ihop.

– Örnsköldsvik har ett fantastiskt friluftsliv som kan erbjuda så mycket, både för alla som bor här och för alla besökare. Här är föreningslivet också verkligen på hugget vilket är väldigt bra.

En av museets utställningar, ”Dra åt skogen!”, berättar om friluftslivets historia och den utställningsidén har nu sålts in till 16 olika Naturum under Friluftslivets år 2021, en satsning med rubriken ”Luften är fri” med syfte att lyfta friluftslivet samt att visa upp alla de värden som friluftslivet har, och med sikte på att tio procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare.

– Jag är själv från en kustkommun så det här med havet och skogen gör att jag känner mig hemma här. Det är också roligt att kommunen satsar så starkt på friluftslivet.

Utställningarna ”Artedi, fiskarna och fisket”, ”En spännande historia” och ”Nola-vonda – historiesamlarna” fortsätter också på museet. Nolavonda, som varit i drift sedan våren 2014 och fortfarande är mycket populär har fått en uppfräschning inför nyöppningen.

– Vi tittar också på hur vi ska kunna ha delar av ”En spännande historia” permanent på något sätt. Det är bra för våra föremål att få komma ut och röra på sig, att de får visas upp. Vi har också en ny utställning som vi börjat jobba med, en bröllopsutställning som ska öppna till våren när känslorna vaknar till. Den kommer att handla om bröllop då och nu.

En konstutställning med ej tidigare visade akvareller ur museets stora Gösta Werner-samling är också planerad inför öppnandet. Dessutom är det klart att utställningen med Per Elof Nilsson Ricklund, som skulle haft vernissage i december, blir av till sommaren.

Per Elof, som nyligen tilldelats Region Västernorrlands kulturarvsstipendium, kommer dessutom att göra en djupdykning i det samiska kulturarvet i och med det residens som regionen anordnar i samverkan med Örnsköldsviks kommun, Riksarkivet Härnösand, Västernorrlands museum, Regionbiblioteket Västernorrland samt Örnsköldsviks och Västernorrlands sameföreningar.

– Vi på museet är glada att Örnsköldsvik får vara först ut och ser fram emot Per Elofs arbete med och hos oss i samarbete med bland annat Orrestaare Saemien Sibrie. Vi har vår fina Laponiasamling som vi hoppas han kan dyka ned i, jag tror det blir väldigt lyckat.

– När det gäller andra kommande utställningar håller vi just nu andan och ser vart det tar vägen. Vi tittar förstås på bra vandringsutställningar som vi skulle kunna ta del av. Samtidigt vill vi se till att tillgängliggöra det vi har. För mig är det viktigt att vi ska kunna vända ut och in på det vi har och visa upp det. Vi har också ett fint internt referensbibliotek som vi hoppas kunna öppna upp för studerande.

En strategi för den offentliga konsten i Örnsköldsviks kommun var under förra veckan ett informationsärende på kultur- och fritidsnämndens månadssammanträde, och den ska nu ut på remiss till samtliga nämnder. Kultur-och fritidsavdelningen har definierat tre centrala målområden för arbetet med den offentliga konsten: Tillgänglighet ­– Mångfald och representativitet – Delaktighet och demokrati. Det övergripande målet är att barn, ungdomar och vuxna ska ges möjligheter att möta offentlig konst i sin vardag, och extra hänsyn ska tas till barn och unga som är en prioriterad målgrupp.

– Vad är konstfrågan i kommunen? Det känns spännande att politikerna nu ska anta en konststrategi. Vi har redan nu mycket befintlig konst ute, och nytt som kommer. Luvan på Skyttis, ”Heja Alla!” som Thomas Nordström ska uppföra, är ett exempel.

Invigning av konstverket på Skyttis är beräknat till slutet av sommaren, men redan nu har verket väckt känslor.

– Det är bra! Konst ska väcka känslor. Jag hade blivit mer orolig ifall det varit helt tyst. Med det konstverket gifter vi oss dessutom med idrotten, vilket känns bra.

Bra känns det också att museet snart kan öppna igen.

– Det publika mötet är mycket viktigt och vi längtar efter att få välkomna skolor och förskolor till oss igen. Vi vill också ha populärkultur och modern kultur, samtidigt som vi vill kunna prata om samtiden med hjälp av det historiska. Just nu sitter vi också och funderar på vad vi kan hitta på under sportlovet mot barn och familjer.