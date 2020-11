Vädret: Blandat höstväder med goda solchanser

Man hade kanske kunnat tro att vintern nu var på väg med tanke på förra veckans snö och kallgrader, men än så länge ser någon riktig vinter ut att hålla sig borta. Måndagen blir fortsatt halvklar och sedan följer en gråmulen tisdag med regn under kvällen. Även på onsdag blir det grått, och det väntas även regn under dagen. På torsdag lättar det gråa upp och vi får härlig och fin sol hela dagen innan lite moln drar in igen för att bjuda på halvklart väder på fredag. Till helgen så får vi först en skinande sol på lördag innan vi på söndag får grått och tråkigt väder som är som gjort för att sitta inne och mysa vid det första adventsljuset. Dagstemperaturerna under veckan väntas ligga på 4 grader som varmast och 0 grader som kallast.