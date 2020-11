”Han sa att han kommer se till att jag förlorar allt och då kommer jag komma tillbaka till honom.”

”Han stod utanför i en bil när jag skulle hämta mitt barn på förskolan och gjorde rörelsen med handen att jag skulle dö.”

”Mamma, kan han hitta oss här?”

Citaten ovan, berättade för Kvinnojouren i Örnsköldsvik, kommer från kvinnor i Sverige som lever med skyddad folkbokföring. Som flytt från en relation, ibland tillsammans med sitt barn, till en för förövaren okänd plats.

Det är i dag verkligheten för 800 svenska kvinnor och temat för årets ”En vecka fri från våld” (vecka 48), vars syfte är att uppmärksamma det samhällsproblem mäns våld mot kvinnor utgör. Som ett inslag i programmet livestreamar Kvinnojouren Örnsköldsvik onsdag 25 november en ljusmanifestation på Stora torget med invigningstal av humanistiska nämndens ordförande Carolina Sondell. Tillsammans med symboliska, gråsprejade dam- och barnskor placerar de runt stadskärnan också ut lappar med korta berättelser som ovanstående. Under hashtaggen #gömdakvinnor läggs under veckan ytterligare vittnesmål upp på sociala medier.

– Att leva med skyddad identitet är svårt. Du syns inte i systemet, all post går via Skatteverket och att exempelvis skaffa abonnemang eller beställa från internet är helt omöjligt. För att få sekretess krävs polisintyg, domar eller bevis på hot om fortsatt våld. Ibland framställs det som att dessa kvinnor håller undan barnet från mannen, men det är ju bara ett försvar från mannens håll, säger Annika Körkkö, Kvinnojouren Örnsköldsvik och fortsätter:

– Det här är otroligt viktigt att prata om, dessa kvinnor och barn lever i ständig rädsla för att bli hittade av mannen och hans nätverk. Det vore mer rättvist om mannen var den som tvingades flytta på sig, tycker vi.



På måndag 23 november klockan 18.30-19.30 håller Peter Rung en föreläsning om mäns våld mot kvinnor. Han är initiativtagare till ”Huskurage”, organisationen som tagit fram metoder på hur du som granne kan agera vid misstanke om misshandel och som Övikshem och Ekobostäder anslutit sig till. Den streamade föreläsningen ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och Huskurage gör skillnad” kan vem som helst ta del av via nätet efter en föranmälan på adressen ornskoldsvik.se/bra. Rung är även aktuell tisdag 1 december med ytterligare en nätbaserad föreläsning om Huskurage och hur fastighetsägare kan implementera metoden, i en fortsättning av ”En vecka fri från våld” som arrangeras av Örnsköldsviks kommun, Polisen, BRÅ och Kvinnojouren i Örnsköldsvik.