Dags att nominera miljöhjältar

För att uppmuntra och belöna miljöarbete och miljöengagemang så delar regionen årligen ut ett internet och externt miljöpris till en person eller organisation som gjort en särskild insats för miljön. Förra årets externa vinnare var grönsaksbönderna Terez Bergfeldt och Linda Isaksson som startade andelsjordbruket Bondbönorna i Torsåker., och det interna priset delades av Malin Långh, dagsjukvård operation i Sundsvall och apotekare Ulf Lindahl, Härnösand.

Priset riktar sig till enskilda personer och grupper, organisationer, företag och myndigheter i Västernorrland. Såväl direkt miljöbefrämjande prestationer som forsknings- och opinionsbildande insatser kan belönas. För att nominera någon som du tycker förtjänar att bli utsedd till Årets miljöhjälte så skickar du ditt förslag via mejl till hallbarhet@rvn.se , eller via fysiskt brev till Region Västernorrland, 871 85 Härnösand. Senast den 31 december ska din nominering ha kommit in.

Klicka här för att komma till regionens hemsida där du kan läsa mer.