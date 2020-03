Naturguiderna arrangerar friluftsfestival

Naturguide Höga Kusten är en ettårig yrkesutbildning på Örnsköldsviks Folkhög-skola där deltagarna blir diplomerade naturguider, och förhoppningsvis startar de utbildade eleverna egna förtag efter studierna. Årets grupp består av elva elever från olika delar av Sverige – som Skåne, Stockholm, Karlskoga och två härifrån Ö-viksområdet.

Just nu pågår förberedelserna inför Höga Kusten Friluftsfestival, 22-23 maj på Genesmon, som arrangeras i samarbete med Utekompaniet. En festival som lyfter det fantastiska med att vara ute och där du får lära dig mer om friluftsliv och välmående; exempelvis hur du gör upp eld med eldstål från grunden, hur du lagar fantastisk mat över öppen eld, eller vilken typ av träning som passar utomhus.

– Vi som folkhögskola vill förstås folkbilda så mycket det går. Vi vill också arrangera den här festivalen för att Ö-vik är en så fin friluftskommun, hela kusten här består av fantastisk natur, säger Tobias Markusson, kursansvarig för Naturguide Höga Kusten, och berättar varför de valt att hålla till på Genesmon.

– Det är en vacker plats som också har en kulturhistoria. Vi har både skogen och havet och nära till fornlämningar, dessutom fina Gene Fornby som vi kan utnyttja.

Programmet för festivalen är under uppbyggnad men redan nu står det klart att de två dagarna blir väldigt innehållsrika.

– Festivalen består av två delar; en del med utställare, hantverk och ett antal gratisaktiviteter och en annan med olika workshops som vi behöver ta betalt för. Vi har inget vinstintresse och vi vill ligga på en rimlig nivå prismässigt. För 100 kronor per dag har man tillgång till allt, men det går också att komma hit och ta del av allt som är kostnadsfritt. Vi vill locka såväl barn-familjer som friluftsintresserade.

En av föreläsningarna hålls av vandringsentusiast Johanna Öhrling, som kommer att berätta om charmen med ensamvandring. Andra föreläsningar handlar om naturens apotek, friluftsliv och hälsa och grund-läggande friluftsmetodik.

Under festivalen finns också möjlighet att njuta av kajakturer, lyssna till levnads-konstnären Mikael Åkerman när han lär ut grundteknik i att bygga skydd med enkla medel och tipsar om hur man bär och förvarar med hjälp av gamla men enkla tekniker, och följa med arkeolog Bernt-Ove Viklund på en kulturhistorisk vandring.

Det blir också möjligt att övernatta på friluftsfestivalen, redan från torsdag. Tältplatser finns och man kan även hyra en lávvu, med andra ord en tipi eller kåta, med plats för upp till åtta personer. Dessutom erbjuds möjligheten att övernatta i lång-huset i Gene Fornby, på samma sätt som man bodde i området för 2 000 år sedan.

– Vi jobbar med programmet och vår förhoppning att få med Hola Folkhögskola som ska bidra med musikunderhållning. Eleverna på vår teaterlinje ska hålla i en friluftsteater, våra hälsocoacher är invol-verade och eleverna på kursen Världens kvinnor står för maten. Vi hoppas kunna få med hela folkhögskolan på något sätt, säger Tobias Markusson, som tror på en välbesökt friluftsfestival.

– Den ska innehålla allt som har att göra med det som finns i naturen. En mycket stor del handlar om folkhälsa, naturen är viktig för vårt välmående – inte minst i förebyggande syfte.

Läs mer om Höga Kusten Friluftsfestival på www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Ornskoldsviks-folkhogskola.