Vädret: Soligt och molnigt

Det blir några molniga dagar, men annars så blir det en vecka som bjuder på mycket sol enligt SMHI:s 10-dygnsprognos. Med undantag för tisdag, torsdag och söndag så blir det fint och klart väder hela veckan med temperaturer som når så högt som 6 °C under ett par dagar. Under nätterna kan det dock krypa neråt en del med nattemperaturer som når -9 °C under helgen. Under tisdagen väntas några snöflingor falla.