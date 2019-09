Örnsköldsvik hade lägst antal akuta polisärenden

SOS Alarm har släppt statistik gällande akuta ärenden som de tagit emot under augusti månad. Statistiken visar att augusti var en rekordmånad i antal akuta samtal, med 2 008 mottagna samtal motsvarande 81,8 samtal per tiotusen invånare. Det är mer än någon annan månad under de senaste två åren.

Statistiken visar att Örnsköldsviks kommun hade lägst antal samtal i länet med 57,4 samtal per tiotusen invånare. Högst antal samtal hade Kramfors kommun med 111,3 samtal per tiotusen invånare. Rikssnittet låg på 73 samtal per tiotusen invånare.