Kommunen bjuder in till jobb-snack

Med sina cirka 5 400 anställda är Örnsköldsviks kommun en stor arbetsgivare med behov av en mängd olika kompetenser. Just nu är det ett extra tryck på lärare, sjuksköterskor och vårdpersonal

– Örnsköldsviks kommun har under många år haft en hög andel pedagogiskt utbildad personal inom förskola och skola. Flera erfarna pedagoger går i pension framöver. Vi bygger också nya förskolor och utökar vår verksamhet. För att även fortsättningsvis kunna tillsätta tjänster med utbildad pedagogisk personal så bjuder vi under mellandagarna in till samtal och svarar på frågor om jobb och våra verksamheter. Ibland möter vi pedagoger som har en partner som också har behov av ett arbete, kanske inom ett annat yrke. Vi hoppas att såväl redan boende som möjliga hemvändande pedagoger och jobbsökande tittar in till oss på Kronan, säger Anders Fager, verksamhetschef grundskolan, i ett pressmeddelande.

Det är tredje året i rad som bildningsförvaltningen bjuder in till den här träffen. I år har man även med sig representanter från välfärdsförvaltningen, Örnsköldsviks Industrigrupp och arbetsförmedlingen.

Datum & tid: Torsdag 27 december, drop-in mellan 13.00-15.00

Plats: entréplanet i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6

Mer information hittar du på Örnsköldsviks kommuns hemsida.