Melodifestivalen i Örnsköldsvik

Melodifestivalens fjärde och sista deltävling avgörs på lördag kväll i Fjällräven Center och här ger jag mig på och tippar hur det kommer att gå.

Bidrag nr 1. "Icarus" med Emmi Christensson.

En ballad som sjungs av tävlingens i särklass bästa vokalist. Lite enahanda blir den men med en tonartrshöjning som påminner om Malena Ernman – ni minns väl att hon vann hela Melodifestivalen 2009 med "La Voix" – har hon absolut chans att gå långt. Snygg scenografi där hon står ensam på scen i flytande rök.

Betyg: 3

Jag tycker: att det är deltävlingens bästa bidrag.

Jag tror: att Emmi går till Andra chansen.

Bidrag nr 2. "Mitt paradis" med Elias Abbas.

16-åringen, som är yngst i hela årets startfält, bjuder på en partylåt för dagisbarnen. En typ av danshit som det finns tusentals likadana av, där "oj, oj, oj" är det enda man minns. Elias sjunger dessutom högst mediokert.

Betyg: 1

Jag tycker: att Elias Abbas ska hamna på plats 6.

Jag tror: att han röstas fram till Andra chansen av en massa 6-åringar.

Bidrag nr 3. "Break That Chain" med Felicia Olsson.

En powerpallad i turkost ljusbad, en sån där som det går 13 på dussinet av – och visst påminner den lite väl mycket om Tina Turners "Simply the best"? Felicia sjunger den bra men förutom den obligatoriska tonartshöjningen är den rätt slätstruken.

Betyg: 2

Jag tycker: att Felicia Olsson ska bli 4:a och gå till Andra chansen.

Jag tror: att hon blir utslagen.

Bidrag nr 4. "Fuldans" med Rolandz.

Ett stort glittrigt skämt, och Robert Gustafsson – förlåt, Roland Järverup heter han ju – är ännu en i raden av Melodifestivaldeltagare som inte borde sjunga, eftersom han inte kan. Det är helt enkelt ett fruktansvärt nummer och inte ens pyrotekniken på slutet räddar den. Men publiken – i den inte fullsatta Fjällräven Center – gav Rolandz det största bifallet. Varför?

Betyg: 0

Jag tycker: självklart att det här bidraget ska hamna supersist.

Jag tror: tyvärr att Rolandz går till final.

Bidrag nr 5. "Never Learn" med Olivia Eliasson.

En låt som försvann ur huvudet vid samma ögonblick som den tog slut och det man minns mest är att Olivia hade med sig fyra neongröna dansakrobater på scen. Ett intetsägande nummer av en intetsägande sångerska.

Betyg: 2

Jag tycker: att Olivia Eliasson ska hamna på plats 5.

Jag tror: faktiskt att hon även gör det.

Bidrag nr 6. "Every Single Day" med Felix Sandman.

En stillsam ballad där Felix är ensam på scen i ett avskalat nummer. En helt okej melodi med en del snygga ackordföljder, men det händer inte särskilt mycket – vilket kanske är skönt. Dessutom överraskar Felix, åtminstone på mig, med att sjunga riktigt bra.

Betyg: 3

Jag tycker: att Felix Sandman borde gå direkt till final.

Jag tror: tyvärr att han åker ut.

Bidrag nr 7. "For You" med Mariette.

Tredje gången i Melodifestivalen för Mariette som kommit trea och fyra i sina tidigare finaler. Här bjuder hon på ett snyggt nummer ensam på en platå ovanpå en färgsprakande pyramid. Lite enahanda blir det, men "For You" fastnar eftersom hon sjunger det otaliga gånger.

Betyg: 3

Jag tycker: att Mariette borde hamna på plats 3 och gå till Andra chansen.

Jag tror: att hon kniper en finalplats direkt.

Noterbart från genrepet på fredag:

1. Fyra av sju nummer där det var en ensam artist, utan dansare, på scen.

2. Fjällräven Center var ganska långt ifrån fullsatt.

3. Inte ens en så stor produktion som Melodifestivalen lyckas med det omöjliga konststycket att få bra ljud i en hockeyhall. Ett muller dränker det mesta av all sång.