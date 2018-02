Många ö-viksåkare uttagna till Folksam Cups riksfinal

Folksam Cup är Svenska Skidförbundets Riksfinal för åkare (flickor och pojkar) i åldern 15-16 år (födda 2003 och 2002).

Det är en årligen återkommande tävling med syfte att kora Sveriges bästa skiddistrikt och avgörs under tre dagar i mars med två individuella lopp (tekniksprint i fri stil, prolog i klassisk stil och jaktstart i fri stil) samt två olika stafetter (parstafett samt distans stafett) i fri stil.



Tävlingen körs vartannat år med fokus på klassisk stil och vartannat år fri stil. 2018 går tävlingarna huvudsak i fri stil.

De 16 bästa åkarna i varje distrikt gör upp i den stora riksfinalen.



De 16 uttagna åkarna att representera Ångermanlands Skidförbund:

D15

Elsa Eriksson (Husums IF SK)

Klara Torshage (Vårby IK)

Elin Forsgren (Vårby IK)

Marie Dahlberg (Sollefteå Skidor IF)

H15

Sebastian Hägglöf (Hägglunds Ski Team SK)

Viktor Olsson (Husums IF SK)

Axel Mannelqvist (Vårby IK)

Lowe Wagman (Sollefteå Skidor IF)

D16

Elin Modin (Sollefteå Skidor IF)

Sigrid Hübenette (Husums IF SK)

Emma Höglund (Sollefteå Skidor IF)

Alva Eriksson (Sollefteå Skidor IF)

H16

Melker Eklund (Vårby IK)

Laban Nordin (Vårby IK)

Axel Saiton (Vårby IK)

Arvid Henning (Bondsjöhöjdens IK)

Reserv (med på plats i Torsby)

Teo Eikelboom (Vårby IK)