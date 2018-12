Hur säger man God Jul på hebreiska, mongoliska eller zulu? Här hittar du 60 olika språk.

Afrikaans – Geseënde Kersfees

Albanska – Gëzuar Krishlindjet

Arabiska – Idah Saidan Wa Sanah Jadidah

Armeniska – Shenoraavor Nor Dari

Baskiska – Eguberri On

Belgiska – Vrolijke Kerstmis

Bengali – Shuvo Baro Din

Bosniska – Sretan Bozić

Bulgariska – Tchestita Koleda

Danska – Gladelig Jul

Engelska – Merry Christmas

Estniska – Rõõmsaid Jõulupühi

Farsi – Sal-e no mubarak

Finska – Hyvää Joulua

Franska Joyeux Noël

Georgiska – Gilotsavt Krist'es Shobas

Grekiska – Kala Christouyenna

Grönländska – Juullimi Ukiortaassamilu Pilluarit

Hawaiianska – Mele Kalikimaka

Hebreiska – Mo'adim Lesimkha

Holländska – Vrolijk Kerstfeest

Hindi – Shubh Naya Baras

Indonesiska – Selamat Hari Natal

Isländska – Gledileg Jol

Italienska – Buon Natale

Japanska – i Kurisumasu o

Kinesiska – Sing Dawn Fy Lot / Shèngdàn kuàilè

Koreanska – Sung Tan Chuk Ha

Kroatiska – Sretan Bozic

Kurdish – Seva piroz sahibe

Latin – Pax hominibus bonae voluntatis

Lettiska – Priecigus Ziemassvetkus

Litauiska – Linksmu Kaledu

Macedonska – Sreken Bozhik

Mongoliska – Zul saryn bolon shine

Nepali – Naya Barsa

Norska – God Jul

Pilipino – Maligayang Pasko

Polska – Wesolych Swiat

Portugisiska – Feliz Natal / Boas Festas

Punjabi – Nave sal di mubaraka

Rumänska – Sarbatori Vesele

Ryska – Pozdravlyayu s prazdnikom Rozhdestva

Serbiska – Sretan Bozic

Slovakiska – Veselé vianoce

Spanska – Feliz Navidad

Svenska – God Jul

Swahili – Krismas Njema

Tamil – Nathar Puthu

Thailändska – Sawadee Pee Mai

Tjeckiska – Vesele Vanoce

Turkiska – Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Tyska – Fröhliche Weihnachten

Ukrainska – Z Rizdvom

Ungerska – Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

Urdu – Naya Saal Mubarak Ho

Vietnamesiska – Chuc Mung Giang Sinh

Vitryska – Winshuyu sa Svyatkami

Zulu – Sinifesela Ukhisimusi Omuhle

Österrikiska – Fröhe Weihnachten