Roger ingen vanlig Svensson

Vi träffar en glad och utåtriktad svensk-amerikan på tillfälligt besök i Örnsköldsvik för att hälsa på lillebror Thom; Husum-brottningens mångåriga profil. Bara efter ett par minuters samtal med Roger Svensson inser vi att det går att skriva en tjock bok om den numera pigge pensionären och Los Angeles-bon.

Sett till meritlistan en mästare i nätverksbygge.

Han var ÖA-medarbetaren som i början av 80-talet engagerade han sig i Svenska Olympiska Kommittén med tydlig koppling till det stundande olympiska spelen 1984 i Los Angeles. Under den tiden blev han idékläckare och projektledare för det årliga och populära eventet Olympic Ball; ett insamlingsprojekt med stöd från 100 av de största svenska företagen. Kungaparet var hedersgäster, Prins Bertil beskyddare och andra kändisar på plats var de flesta av alla då levande olympiska guldmedaljörerna.

Roger låg även bakom skapandet av 100-klubben med svenska guldmedaljörer.

– Jag var organisationens generalsekreterare under flera år och fick gnugga armbåge med idrottslegender som Sixten Jernberg, Toni Gustafson, bröderna Nordahl, Anders Gärderud, och Ulrika Knape, säger Roger.

1983 styrde han kosan till Los Angeles för arbete som koordinator för Swedish Support Team; en stödorganisation till SOK och efter närmare 40 år i Kaliforniens jättestad, som bland mycket annat innebar uppdrag för Los Angeles Times, New York Times, och TIME Magazine, och inte minst en specialutgåva för att fira Nobelprisets 100-årsjubileum, kände han för att trappa ner.

– Under flera år satt jag i styrelsen för Swedish-American Chamber of Commerce och ville använda det och andra nätverk under alla år för att göra något som skulle gynna mitt hemland. Det resulterade bland annat i att Stockholm Philanthropy Symposium bildades och vi hade vår första konferens i Stockholm 2012. Sedan dess har SPS en årlig sammankomst; ett forum för dialog, nya idéer, nätverk och att uppmuntra gränsöverskridande samarbete inom det filantropiska området, fortsätter Roger.

Tidigare symposier har samlat flera hundra deltagare och för att kartlägga och diskutera filantropins roll har symposiet haft talare, bland många andra, som Melinda Gates, Gunhild Stordalen, Jane Goodall och framlidne Hans Rosling, medgrundare till bland annat Gapminder Foundation.

– Vår rådgivande styrelse består av ett tvärsnitt av välkända svenska filantroper, europeiska stiftelsechefer och affärsmän. Medlemmarna fungerar som bollplank, en källa till idéer och expertis som ger råd och rekommendationer. De har alla ett gemensamt mål; att utbilda och engagera den nya generationen filantroper, säger Roger Svensson.

Över en kaffekopp med Roger Svensson hann vi bara skumma på ytan kring ett långt och händelserikt liv, vilket inte minst lillebror Thom kan bekräfta:

– Du har inte berättat att du och Hasse Wallman startade det första diskoteket i Sverige med discjockey.