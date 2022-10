Skriv en låt på höstlovet

Kursen under höstlovet, som pågår tre dagar, måndag till onsdag, vänder sig till elever från årskurs 5 och uppåt. Deltagarna kommer att få testa på att skriva musik och producera – och de coachas av åtta färska studenter på Musikmakarna.

– Kulturskolan har en bred och stor verksamhet, och en liten del av den är musik-produktion och låtskrivande. Men våra resurser är små och under lång tid har vi tänkt försöka få till ett samarbete med Musikmakarna. Vi har haft några andra projekt tillsammans genom åren men inget återkommande, som det vi nu vill komma igång med, berättar kulturskolechef Rasmus Grip.

När Rasmus tog kontakt med Musik-makarnas rektor Ulla Sjöström visade det sig att hon redan tidigare fått en förfrågan från Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren om att försöka få till något sorts samarbete med Kulturskolan på ett nationellt plan.

– Jag ställde frågan om det finns något intresse att jobba med ungas skrivande och skapande. Musikmakarna har lyckats mycket väl, inte minst med att många tjejer utbildar sig i låtskrivande. Musikmakarna har också ett betydligt tätare och mer avancerat sam-arbete med musikbranschen, och vi tycker att det här projektet låter superspännande, säger Torgny Sandgren och fortsätter:

– Musikbranschen är stor och man ska veta att det bara är tre länder i världen som har större export än import av musik – USA, Storbritannien och Sverige – och där ligger Sverige på andra plats. Vi följer det här projektet i Örnsköldsvik med spänning för att se vilka lärdomar och erfarenheter det här ger, och jag tror att fler Kulturskolor kommer att vara intresserade av att jobba med Musikmakarna.

De åtta eleverna på Musikmakarna som ska fungera som kursledare, förebilder och inspiratörer kommer från Uppsala, Stockholm och en elev ända från Wien i Österrike. Alla har börjat sin utbildning nu i höst och eleverna har egentligen också höstlov, men alla har valt att stanna här i Örnsköldsvik i stället för att åka hem, för att kunna vara ledare under kursen.

– Målsättningen är att deltagarna ska ha testat låtskrivande och produktion så att de kan gå hem och fortsätta med det efter kursen, säger Ulla Sjöström.

– Och förhoppningsvis att de kunnat få ihop en låt. Vår idé är också att vi i fortsättningen ska få till ett samarbete med fler kurser. Vi vill att våra barn och unga på Kulturskolan ska få komma hit till en väldigt inspirerande miljö, säger Rasmus Grip.

Kursen under höstlovet är ett samarbete mellan Kulturskolan och paraplyorganisationen Songwriters Academy of Sweden, där Musikmakarna, Dreamhill Music Academy och SIM – Songwriting for an International Market, ingår. Anmälan till kursen görs på ornskoldsvik.se/kulturskola.