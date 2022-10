Vinnare och rätta svar!

Grattis säger vi till:

Hedda Sundström

Inträde för fyra personer på Paradiset äventyrsbad

Adrian Nordstrand

Inträde för fyra personer på Paradiset äventyrsbad

Alice Söderström

Två sittplatser till MoDo–AIK den 21 oktober samt MoDo–Göteborg den 22 och 23/10

Molly Ullsten

Presentkort på Candy Corner

Vinnarna är kontaktade.



BARNFRÅGOR (rätt svar i fetmarkerad text)

1. Varför ska man ha reflex när det är mörkt?

A) För att mamma eller pappa säger det

B) För att då syns jag i trafiken

C) För att det är coolt



2. Vad av följande utrustning använder polisen oftast?

A) Pistol

B) Papper och penna

C) Handfängsel



3. Du går på en mörk väg och ser en bil långt bort. Vem upptäcker vem först?

A) Bilisten ser mig eftersom bilen har lysen

B) Jag ser bilen först för att bilen har lysen

C) Vi ser varandra samtidigt om jag har reflex



4. Om du går på en väg utan trottoar, vilken sida ska du gå på?

A) Jag ska gå höger sida, samma som bilarna

B) Det spelar ingen roll

C) Jag ska gå på vänster sida så att jag möter bilarna och vi kan se varandra



5. Vilket telefonnummer ringer du till SOS Alarm om du behöver hjälp om det hänt något? Exempelvis, det brinner, en trafikolycka, någon har gjort illa sig eller är sjuk.

A) 111

B) 112

C) 113



6. Om du hör och ser en brandbil, polisbil eller ambulans som har sirenen på och blinkar med blåljusen – vad ska du göra då?

A) Går långt ifrån gatan så jag inte är i vägen. Dom har bråttom att hjälpa en människa som inte mår så bra

B) Springer fram till vägen och tittar

C) Följer efter för att se vad som hänt. Det är så spännande





VUXENFRÅGOR (rätt svar i fetmarkerad text)

1. Du sitter bakom ratten i din bil. Bakom dig blinkar plötsligt en polisbil med rött och blått ljus. Vad gör du?

A) Släpper förbi polisbilen genom att köra åt sidan så långt du kan

B) Stannar omedelbart

C) Saktar in och stannar på en säker plats

Om du ser en polisbil bakom dig som växelvis visar blått och rött ljus så ska du stanna på en lämplig plats vid vägkanten, framför fordonet, och vänta i bilen. Om du däremot ser en polisbil eller annat utryckningsfordon bakom dig som endast visar blått ljus, eller hör en siren som närmar sig bakifrån, så ska du lämna fri väg, det vill säga: kör åt sidan till höger (och stanna om det behövs) så att utryckningsfordonet an komma förbi.



2. Under utryckning får en polisbil ibland köra fortare än gällande hastighetsbegränsning. Behöver polisen signalera att den gör det?

A) Ja, då måste både blåljus och siren vara påslagna

B) Ja, då måste antingen blåljus eller siren vara påslaget

C) Nej, blåljus och siren behöver inte användas

Polisen får i trängande fall påkalla fri väg under utryckningskörning. Om föraren i polisfordonet påkallar fri väg måste blåljus användas. Föraren avgör om även sirener behövs. Föraren måste dock inte påkalla fri väg, även om körningen sker i trängande fall. Oftast är det bra att påkalla andra trafikanters uppmärksamhet med blåljus och siren, men det finns tillfällen då polisen inte vill höras eller synas men likväl måste komma fram snabbt i trafikmiljön.



3. Hur mycket väger den uniform och utrustning som en polis i yttre tjänst dagligen använder?

A) 5-8 kilo

B) 7-11 kilo

C) 10-15 kilo

Ca 12 kg.



4. Hur lång tid tar det att utbilda sig till polis?

1. 1,5 års polisutbildning samt 1 år som aspirant

X. 2 års polisutbildning samt 6 månader som aspirant

2. 2 års polisutbildning samt 1 år som aspirant



5. Du är ute och går i mörkret utan reflex. På vilket avstånd upptäcker en mötande bilist dig som har halvljus på bilen?

A) Ca 125 meter

B) Ca 25 meter

C) Ca 10 meter



6. Hur ofta behöver man byta reflexer?

A) Varje år

B) Dom håller hur länge som helst

C) Vart tredje år

Normal livslängd för reflexer är tre år, men redan efter ett år kan de ha tappat väsentligt i reflektionsförmåga. Det kan alltså vara en god idé att köpa nya reflexer inför varje vinter.



7. Om du krockar i en hastighet av 100 km/h, ungefär hur mycket väger din mobiltelefon (100 gram) då?

A) 16 kg

B) 8 kg

C) 4 kg



8. Hur många personer dör varje år i Sverige på grund av alkohol och andra droger?

A) 10-30 personer

B) 30-50 personer

C) 50-70 personer