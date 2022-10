Blågulrosa medaljregn

För två månader sedan paddlade Moälvens Drakar; sektionen i Moälvens kanotklubb som tävlar i drakbåt, hem en fjärdeplats under SM:s 2000-meterslopp i Jönköping. En inte alltför blygsam placering.

Men för medlemmarna Isabella Scandurra och Malin Noréus skulle det komma betydligt mer. De rekryterades att representera de blågula färgerna under EM i nordliga Banyoles, Spanien, mellan 1-4 september. Dagar som utmynnade i en riktig vinstfest: Med sig hem till Sverige hade de hela åtta medaljer.

– Det gör inte vem som helst, säger Isabella. Nu är vi bäst i Europa – bättre än Spanien med deras guld och två silver – det ger rysningar.

– Det översteg alla förväntningar, säger Malin. Racen var tuffa, aldrig mer än en timme emellan. Man var helt utpumpad efter varje men det var häftigt att känna att man kunde ladda om.

Duon från Örnsköldsvik tävlade i klasserna 40+ och 50+. Facit därifrån blev fem pallplaceringar. De övriga tre medaljerna bärgades iförda rosa tävlingströjor. Från Moälvens Drakar är Isabella och Malin nämligen två av Sveriges representanter för Pink Dragon Ladies – drakbåtslandslaget vars medlemmar drabbats av bröstcancer. På grund av dess rehabiliterande verkan har drakbåtspaddling världen över kommit att förknippas med just bröstcancerrehab.

– Det fina är att du kan ta den position i båten som passar dig, oberoende av bröstcanceroperation eller annan skada, säger Isabella. Det är det repetitiva i paddlingen som passar bra; vi fäller fram kroppen och drar fram båten i paddeldraget – så det blir mycket bålträning, till viss del axlar. Många har lymfödem som jag och kan inte träna statiskt, då svullnar armen.

Malin diagnosticerades 2007, Isabella 2017. Med Pink Dragon Ladies träffar de kvinnor från Sverige och hela världen.

– Vi tävlar men är ändå så vänliga mot varandra, säger Malin. Det är en jättehärlig stämning, innan race stod vi och sjöng med varandra i startfållorna, det var jättemäktigt.

– Eftersom vi har en rosa tröja på oss vet alla vad vi alla gått igenom – av den anledningen är kärleken så omedelbar, säger Isabella.

Varje år drabbas var nionde kvinna under 75 år av bröstcancer. Under årets Rosa oktober-kampanj slår Bröstcancerfonden ett slag för individanpassad screening, tidigare än mammografins 40-årsgräns.

– Fler och fler under 40 år insjuknar så åldern skulle absolut behöva sänkas, det är viktigt, säger Malin.

– Jag var själv under 40 år, så utifrån eget perspektiv var det viktigt att snabbt komma in i vårdsvängen, säger Isabella. Det får en del unga tjejer kämpa för, vilket inte är bra. Ju yngre du är desto aggressivare är ofta cancern och inverkan på livet blir större.

De som vill paddla med EM-medaljörerna behöver dock vare sig vara i behov av rehabilitering eller särskilt tävlingssugna. Till Moälvens Drakar välkomnas alla.

– Det är träning för vem som helst, säger Malin. Alla kan komma och testa på, inte bara tjejer. Vi har alltid två fria testtillfällen.

– Vi har också många roliga tävlingar på gång. Nästa år är det exempelvis klubblags-EM i Italien – det är en sporre, säger Isabella och avslutar glatt:

– Välkomna till båten!



EM-MEDALJER

Pink Dragon Ladies

Guld 2000 m

Guld 500 m

Silver 200 m

40+

Silver, mixed 2000 m

Brons, mixed 200 m

50+

Silver mix, 2000 m

Silver Dam, 2000 m

Brons Dam 500 m