Ö-viks äldsta bil

Åke Skott, 62, böjer sig ned för att veva i gång motorn. Ett, två, tre varv. Det går nästan.

– Den är lite sur nu, den har stått ett tag. Man får ta i, säger han och gör ytterligare ett försök.

Den här gången brakar det till under huven. Mullret från sidventilsmotorn färdas över gårdsplanen och ut över Gideåbruks ängar medan Åke sätter sig i förarsätet.

– När jag köpte den startade den på andra försöket, ropar han bakom ratten. Jag behövde bara handpumpa däcken.

Som bilentusiast och medlem i Norrlands Motorhistoriker håller han sin T-Ford nära hjärtat. Modellen, tillverkad mellan 1908-1927, röstades 1999 internationellt fram som 1900-talets mest inflytelserika bil – tack vare konstruktören Henry Fords löpandebandprincip vilken medförde snabb produktion och därmed lägre kundpris. Med sina 15 miljoner fabricerade exemplar har T-Forden kallats "bilen som satte världen på hjul".

Den T-Ford som för 20 år sedan hamnade i Åke Skotts händer är ett exemplar från 1918. Enligt egen utsago råder ingen tvekan om att den därmed kan fastslås vara Örnsköldsviks äldsta bil – och troligen även Västernorrlands.

– Just 1918 tillverkades i liten upplaga, det var inte förrän 1920-talet löpandebandet kom i gång på riktigt. Den tillhörde först en chef för järnvägen i Härnösand. Han hade egen chaufför.

På 50-talet helrenoverades motorn. Innan Åke såg bilannonsen i tidningen stod T-Forden sedermera stilla och orörd i 50 års tid. Efter köpet krävdes lite svetsjobb – men förutom en lagad, trasig ruta är annars alla övriga delar i original.

– Det är häftigt, det är svårt att beskriva känslan, säger Åke om ägarskapet. När jag är i verkstan kan jag bli trött och less – då tar jag ut den och då känns allt mycket bättre. Kanske att jag åker och köper snus. Då blir det som en lisa för själen.

Någon fortsatt renovering eller restaurering är det inte tal om.

– Inte en chans. Det ska vara gammalt, inte lukta nytt läder; det blir inte samma sak. Bilen går strålande, jättemjukt på skogsvägar. Sedan blir den som en skenande järnhäst när man lägger i högväxeln.

Bilturerna räknar Åke till cirka tio tillfällen per sommar, antingen tillsammans med familjen eller främmande. Då rullar han i högst 50 kilometer i timmen.

– Den kan göra 80 – men då gäller det att hålla i hatten.

En längre jungfrufärd utanför Gideåbruks gränser ligger inte alltför långt bort. Efter glada påstötningar har Åke lovat att ta T-Forden hela vägen till Ulvön och dess museum.

– Så då får jag stå för det. Men Malabacken är brant som sjutton, då måste jag först dubbelkolla att bromsen funkar bra.