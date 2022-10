Veckans platta & vinylklassiker

Veckans platta

Symbio ”Endeavour”

(Gammalthea)

Hurdy-Gurdy, eller vevlira som vi säger i Sverige, i kombination med dragspel. Ja, det är allt som behövs för att skapa en typ av nyskapande folkmusik som samtidigt har inslag av elektronisk klubbmusik. Duon Symbio består av LarsEmil Öjeberget på dragspel – som även spelar percussioninstrumentet kickbox – och Johannes Geworkian Hellman på Hurdy-Gurdy. De har spelat ihop sedan 2011 och de senaste sju åren turnerat flitigt långt utanför Sveriges gränser. Just nu är de för övrigt på turné i USA. Symbio fick priset Årets Nykomling på Folk- & Världsmusikgalan 2016 och de har vid flera tillfällen representerat Sverige på olika internationella galor, som Folk Alliance International i USA och på årets upplaga av Nordic Folk Alliance som hölls i Göteborg.

Med små medel, de är ju trots allt bara två musiker, skapar Symbio stundtals mycket mäktig musik. Oftast fartfylld med ett stadigt beat i botten som gör att de passar lika bra på stora festivaler som på intima dansklubbar, och hela tiden med folkmusiken som grund. Stundtals lugnar de ned sig och i vissa partier blir det närmast progressiv symfonirock eller krautrock – den 8 minuter långa ”Genom mörker” är ett bra exempel. Jag har inte haft förmånen att se Symbio live någon gång, men efter att med stor glädje tagit till mig musiken på ”Endeavour”, duons tredje album, så står en livespelning numera högt upp på min önskelista.

Vinylklassikern

Genesis "Foxtrot"

6 oktober var det på dagen 50 år sedan det brittiska symfonirockbandet Genesis släppte sitt fjärde studioalbum – och vilken makalöst bra platta det är. För första gången nådde ett album av Genesis albumlistorna hemma i Storbritannien, och i Italien blev Foxtrot en list-etta. Rolling Stone rankar albumet på plats 14 bland de 50 bästa progressiva rockalbumen genom tiderna. Genesis ligger också på plats 6 med ”Selling England by the Pound (1973) och plats 9 med ”The Lamb Lies Down on Broadway” (1974).

Även om sångaren Peter Gabriel – som också spelar flöjt, oboe och percussion – var bandets medelpunkt så skrevs huvudparten av musiken tillsammans med Tony Banks (keyboards, piano, Hammondorgel, Mellotron), Steve Hackett (gitarrer), Mike Rutherford (bas, baspedal, gitarr och cello) samt Phil Collins (trummor och bakgrundssång).

Inledande ”Watcher Of The Skies” startar med magisk Mellotron, som Genesis hade köpt av King Crimson, och den efterföljande ”Time Table” inleds med en pianoslinga som kan liknas vid en klassisk menuett. ”Get ’Em Out by Friday” handlar om Gabriels problem med sin hyresvärd och har beskrivits som en komisk opera. B-sidan inleds med ljuvligt vackert gitarrspel av Hackett på ”Horizons” och sedan kommer Genesis stora mästerstycke – den 23 minuter långa ”Supper’s Ready”. Detta sjudelade verk innehåller massor av spännande musik och är i mitt tycke det bästa som skrivits inom den progressiva rocken.