Internationellt projekt för ungdomar

– Utbytet är ett kombinerat miljö- och kulturprojekt som kommer att ledas av både lokala och internationella workshopsledare där syftet är att ungdomarna ska få fördjupa sig i återvinningsfrågor och göra det på ett lustfyllt sätt. Exempelvis genom att ungdomarna ska få tillverka instrument och konst av skrot som i slutet av projektet ska resultera i en offentlig föreställning säger Jan Lindström, fritidskonsulent, Örnsköldsviks kommun.

Under utbytet ska ungdomarna lära sig mer om sophantering och återvinning för att sedan ha möjlighet att reflektera över sin egen och det egna landets sophantering. De svenska ungdomarna har under föregående vecka, i samarbete med Miva, samlat in bortkastade prylar för att sedan under tre olika workshops, med workshopsledare från olika länder, skapa bland annat musikinstrument och konst. Resultaten kommer sedan att presenteras under en avslutande föreställning.

Ungdomarna kommer även göra ett besök på den nystartade Fritidsbanken som lånar ut fritids- och friluftsutrustning gratis, samt blir det även en utflykt till Skuleberget där de får uppleva en del av Höga Kusten.

Den offentliga föreställningen äger rum sista kvällen på projektet och kommer att bli en show där ungdomars kreativitet visas upp i dans, konst och musik. Föreställningen är gratis och allmänheten hälsas varmt välkommen. Tid och plats: tisdagen 16 augusti kl. 19:00 på Gnistan i Gullänget. Projektet drivs av kultur- och fritidsavdelningen och finansieras av sökta och beviljade medel från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).