Rekordmånga ö-vikspensionärer sökte extrajobb

Intresset för att kombinera pension och deltidsarbete har stadigt ökat under de senaste åren. För Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer, var 2020 inget undantag. Trots pandemin tog man under året emot cirka 9 400 ansökningar från pensionärer som ville fortsätta jobba.

– Det är en ökning med cirka 35 % jämfört med 2019 när vi jämför med alla Veteranpoolen-kontor i landet, och ett nytt rekord med bred marginal, säger Veronica.

En studie som tjänstepensionsföretaget Alecta nyligen tagit fram tillsammans med SCB visar på samma trend. Idag har var tredje 68-åring inkomst från arbete. Enligt Veronica finns det flera anledningar till den kraftiga ökningen. Grundläggande är att svenskarna blir allt äldre och friskare, och allt fler vill fortsätta jobba. Det kan även vara ekonomiskt gynnsamt, då jobbskatteavdraget på lönen höjs från det år man fyller 66.

– Jag tror dessutom att bilden av vad det innebär gå i pension är på väg att förändras. Det behöver inte längre vara ett stort och avgörande steg i livet. I stort sett alla våra medarbetare jobbar deltid, och kan då själva bestämma precis hur mycket pensionär de vill vara, säger Veronica.

Trots det stora intresset under året som gick fortsätter Veteranpoolen arbetet med att rekrytera under våren. Just nu söker man framförallt efter pensionärer som vill jobba extra med hemstäd, hantverk och trädgårdsarbete.

– RUT-branschen fortsatte faktiskt att växa under 2020, trots pandemin. Med våren ökar alltid efterfrågan på trygg, erfaren personal drastiskt, och vi rekryterar nu för fullt för att kunna hantera alla beställningar. Även tjänster inom företagssektorn är efterfrågade, säger Veronica.