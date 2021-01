Vädret: Mer snö väntas – men inga snösmockor

Det väntas snö även den här veckan, dock inga snösmockor likt de vi sett under de två föregående veckorna. Måndagen blir fortsatt mulen med ett lättare snöfall under kvällen och natten, och tisdagen tros ska bli klar och fin. Onsdag blir det återigen mulet och på torsdag drar ett snöfall in som håller i sig under natten. Fredag blir ännu en gråmulen dag med ett lättare snöfall under kvällen, och under lördagen så väntas det snöa under större delen av dagen. Söndagen avslutar veckan med ännu en gråmulen dag. Dagstemperaturerna tros kommer att ligga på -4 grader som varmast och -9 som kallast.