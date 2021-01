Ö-vik växer med Hägglunds

BAE Systems Hägglunds säkrade i november ett stort kontrakt, som enligt källor är värt mer än fem miljarder kronor, när Schweiz beslutade sig för att uppgradera sina 186 stridsfordon CV90. Förra veckan fick man klart med ännu ett kontrakt på ungefär lika mycket när Holland vill livstidsförlänga 122 av de 184 fordon de köpte in 2004. Två jätteaffärer som man naturligtvis jublar åt hos BAE Hägglunds.

– Det känns riktigt roligt att vi får hjälpa till att göra uppgraderingar, och det här visar betydelsen av att ha uthållighet och ständigt jobba med supportsidan med våra befintliga kunder, säger Tomas Karlson, projektledare för RampUp på BAE Systems Hägglunds.

Företaget såg redan i höstas att något positivt var på gång och Tomas Karlson fick då ansvaret som projektledare för den expansion som inom BAE Systems Hägglunds går under namnet RampUp. Han leder ett team med representanter för hela verksamheten och det handlar om att planera allt som ska göras i den stora expansionen som företaget nu går in i.

– Vi står inför en kraftig tillväxt. De här två stora kontrakten är med tidigare kunder och vi har haft en bra bild var vi kan hamna någonstans så vi har kunnat jobba med framförhållning. Det har medfört att vi haft möjlighet att kunna börja förbereda den upprampning vi är inne i. Den första viktiga biten är att vi behöver mer personal och det arbetet har redan påbörjats.

250 nya personer ska vara på plats under det här året, det betyder i snitt en ny medarbetare per dag. Mest handlar det om ingenjörer men det blir rekrytering även inom andra stödfunktioner. Personalen som nyrekryteras kan dessutom räkna med att få stanna flera år på sina nya poster i Örnsköldsvik.

– Vår planeringshorisont ligger i femårscykler och om vi tittar fem år framåt så ser vi i dag ingen risk för en dip. Det här är en långsiktig satsning. Några har redan börjat komma och det fortsätter komma folk löpande varje vecka.



Att hitta rätt kompetens blir givetvis en stor utmaning men Tomas Karlson ser positivt på uppgiften.

– Det grundar vi bland annat på det fina gensvar vi redan fått. Vi samarbetar också med högskolor och universitet och vi kommer att fokusera mycket på att kunna ta hand om alla på bästa sätt. De ska känna att de blir väl mottagna. Vi arbetar i en internationell bransch som står i teknologins framkant. Arbetet är utmanande och det finns även en stor attraktionskraft i att arbeta i den här branschen, så vi känner oss trygga med att vi kommer att lyckas.

De som rekryteras till BAE Systems Hägglunds kommer förstås inte ensamma, och det ligger en stor utmaning i att se till att medföljande familjer tas om hand på bästa tänkbara sätt.

– Vi för en dialog med kommunen, en bra sådan. De är beredda att hjälpa till med allt från att se till att det finns barnomsorg och bostäder till att hitta arbete för medföljande. Det är en jätteviktig del i arbetet med att få hit rätt kompetens.

För BAE Systems innebär nyrekryteringen även en utmaning rent lokalmässigt.

– Vi har sett till så att vi har kontorsplatser som gör att vi ska kunna växa. Vi har klart med Hägglundsfastigheterna om att använda våra gamla lokaler på Hägglundsområdet. Där får vi plats med 250 personer. Vi har också skaffat möbler, datorer och skärmar.

Det som händer först är att den personal som nu har sin arbetsplats i det så kallade Loket, där huvudkontoret ligger, flyttas gruppvis till de tidigare lokalerna på Hägglundsområdet, där BAE Systems fortfarande har kvar viss verksamhet inom testning och verifiering. Även ett serviceteam är kvar på Hägglundsområdet. Första flyttlasset går redan i januari. Sedan kommer de nyanställda att börja ta plats i Loket.

– Vi ser hyran av Hägglundskontoren som en interimslösning. Blickar vi framåt vill vi förstås samla all personal här i Loket och målsättningen är en nybyggnation. Nu finns möjligheter att göra en långsiktig investering på lokaler.

BAE Systems Hägglunds har i dagsläget cirka 850 anställda i Örnsköldsvik. Innan årets slut ska man vara 1 100 och när de här två stora affärerna får effekt i verkstadsdelen, vilket beräknas till 2023, stiger personalstyrkan till 1 200. Bruttorekryteringen blir dessutom ännu större om man också räknar in pensionsavgångar.

Senare i år finns även möjligheten för ännu en jätteorder när Tjeckien står inför beslut att modernisera sitt försvar. Vinner Hägglunds den upphandlingen innebär det en order på över tio miljarder kronor, och då kommer ytterligare ett femtiotal personer att behöva rekryteras.

– Sverige står också i färd att förstärka sitt försvar och där finns möjligheter för oss att vara med när det gäller bandvagnar och uppgraderingar. Det finns just nu mycket positivt att se fram emot – det är en härlig känsla, säger Tomas Karlson.