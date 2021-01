Snart dags för årets fågelräkning

Många är det som hänger upp fågelbord eller talgbollar så att småfåglarna får det lite lättare att hitta mat under vinterhalvåret. BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) anordnar därför evenemanget Vinterfåglar Inpå Knuten för sextonde året i rad med syfte att räkna vilka fåglar som besöker fågelborden.

Hur det går till är enkelt: observera fågelborden från till exempel köksfönstret. Skriv sedan ner hur många olika fåglar det är som besöker borden. Observationerna rapporterar du sedan in så att BirdLife Sverige kan föra statistik över fåglarna. För att delta så måste du först registrera dig på www.vinterfaglar.se, där du även sedan skickar in din rapportering. Det går även att rapportera via en gratis app (tillgänglig på både App Store och Google play) samt via rapporteringskort som du skickar via post.

Nytt för i år är att det även arrangeras en tävling som grunskoleklasser kan delta i. Tävlingen går ut på att skolbarnen ställer ut fågelmatare och sedan dokumenterar matningen. Du kan läsa mer på om tävlingen genom att klicka här.

Besök www.vinterfaglar.se för att få mer information om fågelräkningen. Lycka till!