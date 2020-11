SM i mountainbikeorientering till ö-vik

Sommaren 2018 så kom orienteringstävlingen O-Ringen till Örnsköldsvik, och nästa sommar så blir det dags för ännu en stor orienteringstävling då SM i mountainbikeorientering arrangeras i kommunen. Allehanda skriver att, precis som under O-Ringen, så kommer orienteringsklubbarna OK Nolaskogsarna och Skogslöparna att hjälpa till under arrangemanget. I en intervju säger Fredrik Forsgren, tävlingsledare för OK Nolaskogsarna, att man beräknar att 300 personer kommer att delta i mästerskapet, jämförbart med O-Ringens 500 deltagare.

Det är inte klart var sprinten kommer att gå, men långdistanstävlingen kommer att hålla på Skyttis och medeldistansen i Domsjöterrängen.

Källa: Allehanda.se