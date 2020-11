Vädret: Rusk, kyla och snö

Det ser ut att bli en blöt och även stundvis blåsig och kall vecka där vi även får ett par ordentliga snöfall, enligt SMHI. Måndagsvädret fortsätter vara lika tråkigt hela dagen ut, och tisdagen börjar regnig även den innan molnen spricker upp och bjuder på halvklart väder. Natten till onsdag börjar det dock regna igen innan molnen ännu en gång spricker upp för att bjuda på klart väder mitt på dagen. Natten till torsdag drar ovädret in igen, men under torsdagen så övergår regnet till snö eller snöblandat i takt med att temperaturerna faller under 0-sträcket. Natten till fredag ska dock ovädret ha dragit vidare för att bjuda på en fin fredag med flera solchanser. På lördag blir det kallt och då drar även ett ordentligt snöfall in under kvällen som håller i sig hela natten. Efter snön så avslutas veckan med en söndag som spås bli klar och fin. Dagstemperaturerna väntas ligga på 8 grader som varmast och -1 grader som kallast.