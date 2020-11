Hälsa och gemenskap

”När öppnar ni igen?”

Frågan har ställts otaliga gånger till aktivitetsledarna på kommunens olika träffpunkter. Helt klart har de trogna besökarna saknat sina samlingsplatser under nedstängningen, och även om det inte ser ut som innan pandemin bröt ut i vintras så finns i alla fall möjlighet att återigen vara med på olika aktiviteter.

– Vi har sett att många lider av att inte kunna komma till träffpunkterna. Nu är vi glada att bara få öppna igen, även om det sker under andra former. Men alla längtar förstås tills det blir som vanligt igen, säger Anna Borg, aktivitetsledare på Kom In i centrum.

Kom In hade innan nedstängningen ett hundratal besökare varje vecka, daglediga kunde slinka in när helst de ville. Nu är det bara öppet för anmälda grupper.

– Vi hade musikinslag nästan varje vecka tidigare, men det går inte nu. Vi ska fortsätta hålla distansen och vi har tänkt igenom rutinerna i alla bitar av verksamheten. Det går inte att ha grupper i den utsträckning vi hade tidigare, men i stället har vi fått mer tid för enskilda samtal.

– Den sociala gemenskapen har alltid varit det grundläggande i vårt arbete, fortsätter Gunilla Valfridsson, aktivitetsledare i Anundsjö. Samtal och hembesök är något vi kan göra i dessa tider, det handlar om att nå dem som har behov.



Kom In firar 10 år vecka 48, och man hade förberett och sett fram emot ett stort firande – som dessvärre inte kan bli av under rådande omständigheter.

– Vi har fått tänka om och ändå fått till ett firande, berättar Anna Borg.

Firandet består i att populära Ronnie Sahlén ger tre uppträdanden under veckan, på måndag, onsdag och torsdag.

– Vi kör med små grupper och föranmälan, cirka 15 personer per tillfälle. Och på tisdag kör vi bingo som vanligt.

Förutom Kom In i centrum så har träffpunkterna i Bjästa, Anundsjö (Bredbyn, Mellansel, Sörflärke, Skorped och Solberg) samt Gideälvdal (Björna, Gideå, Långviksmon och Torsbacken) öppnat och erbjuder nu aktiviteter med föranmälan för mindre grupper.

I Bredbyn har Gunilla Valfridsson exempelvis varit med och startat utegympa vid vård- och omsorgsboendet Sörgården. Varje torsdag gympar en grupp 65-plussare och när 7an hälsade på förra veckan hade ett tjugotal trotsat den kalla höstvinden, och de trivdes ypperligt under gympapasset. Några stod också inomhus och deltog i passet genom fönstren.

– Det här är jättebra. Allra helst då man inte kan vara ute på så mycket annat, säger Mona Hedberg och får medhåll från Britt Svensson:

– Första gången fick jag rakt träningsvärken. Det här är toppenbra, att få komma ut och träffa folk – och få en kopp varm choklad och en smörgås efteråt.

Alice Genberg var en av de andra pigga pensionärerna som utförde rörelser till musik som Anita Lindbloms ”Sånt är livet” och Galenskaparnas ”Man ska ha husvagn”.

– Jag försöker vara med så gott jag kan. Man vill ju vara med och röra sig med andra, det är så roligt.Tanken är att träffpunkterna ska utöka satsningen på hälsa, och förhoppningsvis kan det göras så snart restriktionerna kring pandemin försvinner och allt återgår till det normala igen.

– Träningen är bland annat bra för att förebygga fallolyckor, och man ska veta att träning som du börjar med vid 70 är lika mycket värd som den du börjar med vid 20, säger Gunilla Valfridsson.

Träffpunkterna brukar två gånger om året arrangera en finsk vecka i samarbete med Finska Föreningen, och nästa vecka – vecka 47 – är det dags igen. Men i mindre omfattning.

– Vi vill lyfta det finska språket och den finska kulturen. Nu till veckan kommer trubaduren Jarmo Nykyri från Härnösand hit och ger sex föreställningar, berättar Anna Borg.

Nykyri besöker Kom In på måndag, Mellansel – i Filadelfias lokal – på tisdag och församlingshemmet i Bredbyn på torsdag, med två spelningar per dag.

Träffpunkter

Träffpunktens inriktning är att främja hälsa och gemenskap för dig som är 65 år eller äldre och bor hemma. Det sker nu under nya former med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Möjlighet finns också för enskilda samtal och promenader med en aktivitetsledare.



Kontakt via mejl: vf.traffpunkterna@ornskoldsvik.se

Behöver du stödsamtal eller annan vägledning, eller vet du någon som är i behov av det, kontakta äldre- och anhörigkonsulent Catharina Ericsson på 0660-881 98.

För mer information: ornskoldsvik.se/traffpunkter