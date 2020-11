Modo Hockey i regnbågsfärger

Regnbågsveckan som inleds måndag 16 november har arrangerats i Örnsköldsvik sedan 2005. Detta år väljer Modo Hockey att kliva in i programmet med full kraft. När Modo möter Luleå i onsdagens SDHL-match och Mora gästar under fredagens Allsvenskan, spelar båda hemmalagen med regnbågsfärgade armbindlar. De led-ljus som bäddar in rink och publikplats i klubbens klassiska rödgröna färger byts också ut till ett regnbågstema och regnbågsflaggor finns att tillgå för besökare. Dessutom går delar av försäljningen av soffbiljetter och överskottet från en för veckan särskild souvenirkollektion, där Modologgan kombineras med regnbågstemat, till RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter). Från måndag till söndag kan gäster även välja att addera fem kronor till det ordinarie lunchpriset, pengar öronmärkta för RFSL. Och på klubbens sociala medier kommer spelare under veckan fylla flödet med videoklipp med olika budskap.

– Vi kommer från en smal och konservativ värld, om man tar hela hockeyn som sådan. Det har varit mycket diskussioner kring hockeyn som ganska mansdominerad, med machokultur och omklädningsrumssnack. Vi känner att det här är en viktig fråga, att stå upp för allas värde och inkludera alla, säger Modo Hockeys vd Johan Widebro.

Även tidigare år har regnbågsflaggor vajat utanför Fjällräven Center. Att som den stora idrottsklubb Modo är i Örnsköldsvik denna gång välja en mer omfattande medverkan, håller han med om skickar en stark signal.

– Vi har ett ansvar att vara förebilder i den här stan. Framför allt för de unga i vår verksamhet, men även utåt: det är många som bidrar till Ö-vik och Modo Hockey. Då är det viktigt att vi skickar de här signalerna, det känns jätteviktigt för oss.

Jobbar ni med dessa frågor även annars?

– Det gör vi i delar av utbildningen för både juniorer och seniorer. Vi har exempelvis tagit kontakt med organisationen Locker Room Talk och Jonathan Hedström (hockeyproffs i SHL och NHL som led av ätstörningar) att föreläsa. Vi jobbar löpande med detta, men tidigare har vi kanske inte tagit den ställning vi gör nu, i och med Regnbågsveckan.

Fler inslag under årets regnbågsvecka hittar du i vår På Gång-kalender på sidan 20. Fullständigt program finns på ornskoldsvik.se/regnbagsveckan.