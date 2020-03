Nu kan du deklarera

Du kan deklarera via Skatteverkets e-tjänst (kräver e-legitimation) oavsett om du har tagit emot din deklaration via digital brevlåda eller inte. Du kan även deklarera via din telefon genom Skatteverkets app som finns att hitta på både Google's Play Store och Apple's App Store.

För dig som föredrar att pappersdeklarera så kan du under perioden 13 mars – 15 april skicka in din pappersdeklaration via brev till Skatteverkets inläsningscentral (adressen finns på deklarationsblanketten). Det är också möjligt att lämna in pappersdeklarationen på Skatteverkets servicekontor, som i Örnsköldsvik finns att hitta på Torggatan 10. Mellan den 1 april – 4 maj finns det även ett brevinkast på Storgatan 12 som är öppet dygnet runt där du kan lämna in deklarationen.

För att komma till Skatteverkets hemsida så kan du klicka här.