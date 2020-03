The Chef öppnar uppe på Varvsberget

Förra året köpte Nicklas Nyberg Restaurang Varvsberget, och det har varit en hel del frågetecken kring vad som skulle hända med fastigheten. Nu skriver Allehanda att det är klart att Ante Westermark, ägare av The Chef i Nordmaling, ska driva en ny restaurang vid namn The Chef On The Top i lokalerna. Åtminstone tillfälligt.

Restaurangen kommer att drivas under sommarsäsongen, från den första juni till och med den sista augusti. Vad som händer efter sista augusti är inte helt klart, men Nyberg säger till Allehanda att han har lämnat in en begäran om detaljplaneändring till kommunen som ska behandlas.

Utöver The Chef On The Top så öppnar även Ante Westermark restaurangen The Chef By Sea på Strandkajen i april.

Källa: Allehanda.se