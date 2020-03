Nytt från Beatrice Robertsson

Beatrice Robertsson, som numera är bosatt i Stockholm, har alltid haft musiken nära sig.

– Det började hemma med mamma vid pianot, sedan sjöng jag mycket i kyrkan och när jag gick i gymnasiet på Parskolan bildade vi ett band. Det är nog främst från tiden i kyrkan som jag fick uppmuntran att hålla på med musik och självförtroendet att stå på scen, berättar Beatrice, som tillsammans med Frida Brunzell och Ann Björling utgör Rockabilly Fabulous.

– Vi är tre frilanssångare som möttes för ungefär fem år sedan, därefter har vi kokat ned vår musik till den här genren.

Som namnet antyder handlar det alltså om rockabilly, och de tre gör bland annat tolkningar av låtar som inte förknippas med just den typen av musik. Exempelvis Roxettes ”The Look” och Elton Johns ”I’m Still Standing”.

– När vi bildade gruppen kände vi att vi ville hotta upp genren lite och addera ett mer modernt sound och att få tillföra lite kvinnlig power i en ganska mansdominerad musikstil.

I och med ”Ready, Set, Go!” har trion nu släppt fem singlar, och planerna finns på ett albumsläpp framöver.

– Vi hoppas att vi ska kunna få ihop ett album under det här året, säger Beatrice, som också hoppas att Rockabilly Fabulous någon gång ska få spela i Örnsköldsvik.

– Just nu ställs ju spelningar in på löpande band, på grund av corona-viruset, men vi har inplanerat att spela tillsammans med Boppers och Brolle. Vi är en del uppe i Norrland och visst skulle jag vilja att vi spelade i Ö-vik. Själv är jag hemma ganska mycket, vi har också en sommarstuga i Nordingrå – jag är nog rätt patriotisk när det gäller Höga Kusten.