Hyllar Hasse & Tage

Hasse & Tage, Hasse Alfredson och Tage Danielsson, skapade komik som banade väg för otaliga efterföljare och deras betydelse för den svenska humorscenen blev – och är fortfarande – enorm. Nästan alla vuxna har någon slags relation till Hasse & Tage.

En som tidigt fascinerades av duons fyndiga och ofta samhällskritiska skämtlynne är Jacke Sjödin, Uppsalabon som ursprungligen kommer från Sollefteå.

”Jag är marinerad i Hasse & Tage. Jag satt som förhäxad framför grammofonen på 70-talet och lyssnade på allt från Ringaren till ”Efter kaffe vill man gärna ha små kvinnor”. Och jag minns att jag ville dyka in i den världen. Jag ville göra ett svanhopp rakt in i grammofonen och också få stå där på scenen och håva in publikens skratt och applåder. Jag skapade där och då ett sceniskt beroende som jag har kvar än idag. Och delvis lyckades jag faktiskt med mitt svanhopp. Nu är nästan alla borta. Tage sedan över 30 år tillbaka. Hasse sedan drygt ett år tillbaka. Monica Zetterlund, Gösta Ekman, Lena Nyman, Martin Ljung…” skrev Jacke på sin hemsida när han i fjol lanserade sin show ”En kväll med Hasse & Tage”.

Förra hösten gjorde Jacke – tillsammans med Meta Roos, Per Wickström och Mikael Skoglunds trio – 15 föreställningar på Reginateatern hemma i Uppsala. Alla sålde slut. Likaså de 14 föreställningarna i våras och samma sak gäller i höst då det blir ytterligare 13.

Nu tar Jacke också showen ut på turné och 12-13 oktober lär den fylla Folkan Teater. Lokal arrangör är Örnsköldsviks Riksteaterförening.

