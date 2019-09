”Vi är redo för att på riktigt utmana om SHL"

Bland de så kallade förståsigpåarna råder en påtaglig optimism. Åtminstone bland dem som bryr sig om vad som inträffar i Fjällräven Center och händelserna kring Modos allsvenska ishockeylag. Sedan klubben 2016 smärtsamt degraderades från SHL har drömmen om en återkomst i ishockeyns finrum burits av många. Men det är först nu som folk lite till mans börjar tro på en framgångsrik säsong med ett jättelyckligt slut.

Modotränaren är ingen man av yviga gester och spektakulära uttalanden. Björn Hellkvist uppträder i stället lugnt, tryggt och metodiskt. Han har en tydlig idé om hur hans lag ska spela en vägvinnande ishockey och han är mycket noggrann med detaljerna. Men inför premiären på fredag, hemma i Fjällräven Center mot Västervik, kostar han ändå på sig att sticka fram hakan:

– Vi står väl rustade för att vara med i kampen om att spela finaler.

Alfredshems IK, sedermera MoDo AIK och Modo Hockey, bildades på ett café i Sund 1921. Visionen är att ta steget upp under jubileumssäsongen, men Björn Hellkvist är ensam om att tro på att Modo Hockey kan klara av ett avancemang redan till våren. En situation som av naturliga skäl skapar förväntningar.

– Det trycket måste man lära sig att hantera och ska man gå hela vägen så måste man klara av att spela under press. Så är det bara, säger Björn Hellkvist som förra säsongen lotsade laget till en sjätteplats i grundserien och därefter en fjärdeplacering i slutspelsserien.

En mycket lärorik säsong enligt Modotränaren:

– Vi vet vad vi gör bra. Vi vet vad vi måste göra ännu bättre samt att vi också fick kvitton på hur vi måste förändra och förbättra i truppen för att lägga grunden till att ta ytterligare kliv.

Truppen är enligt honom bättre jämfört med förra säsongen. Spelarna som var med då har blivit ett år äldre och ett år starkare och snabbare. De man ville behålla är kvar och sedan har man lyckats rekrytera intressanta tillskott.

– Inget ont om de som lämnat, men de nya är större, snabbare, explosivare och i många avseenden bättre. Det spel vi implementerat har vi filat på i ett år nu så vi ska vara bättre även där, fortsätter Björn Hellkvist vars trend under sin tränarkarriär är ganska tydlig.

Andra säsongen med ett nytt lag brukar vara den klart bättre. Nu har spelarna lärt sig Björn och han det omvända. Allt verkar med andra ord vara frid och fröjd inför premiären och Modotränaren vill se ett intensivt lag som jobbar hårt över hela banan.

– Det ska vara fart i allting och jag tycker att vi under försäsongen långa stunder visat att vi har de kvalitéer vi vill ha.

Björn Hellkvist tror på sitt Modo. I övrigt är han försiktig med förhandstipsen:

– Att tippa och spekulera hur den här serien ska sluta är mer eller mindre ett omöjligt uppdrag. Det handlar om att vi ska göra och prestera.