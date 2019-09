Arbetsmöten för Lights 2020

För den som vill bidra med nya programpunkter eller samarbeten inför Lights 2020 så bjuder kommunen in dem till Örnsköldsviks museum & konsthall under fyra möten. Under dessa möten så finns tillfällen att bl.a. vidareutveckla idéer, knyta kontakter och få tips och råd. Det är drop-in som gäller så det krävs ingen föranmälan för att delta.

Tid: 16.00 - 18.00

Datum: 8 oktober, 5 november, 3 december och 14 januari

Plats: Örnsköldsviks museum & konsthall

Besök Örnsköldsviks kommuns hemsida för mer information.