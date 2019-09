Vädret: Höstkylan drar in

Veckan blir lite kylig då höstkylan nu har dragit in och väntas hålla i sig framåt helgen enligt SMHI. Dagstemperaturerna kommer att ligga på 7-12 grader måndag-fredag, med ett par grader varmare under helgen. Molnigheten varierar från halvklart till mulet och det väntas regn under onsdag, fredag och lördag.