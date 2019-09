10 prisade toppfilmer

Tony Lip, en före detta utkastare från de italiensk-amerikanska kvarteren i Bronx New York, anställs för att köra den världsberömda klassiska pianisten Don Shirley, med rötter i den afroamerikanska kulturen, på en konsertturné genom djupaste amerikanska södern. Ett minst sagt udda par. Längs vägen måste de förlita sig på ”The Green Book” för att hitta de restauranger och hotell som anses godkänna afroamerikanska gäster. På en fantastisk resa tvingas de lägga undan sina meningsskiljaktigheter när de konfronteras av rasism, fara, oväntad medmänsklighet och en hel del humor.

”Green Book” vann tre Oscars – bästa film, bästa manus och bästa biroll till Mahershala Ali. Viggo Mortensen nominerades dessutom till en Oscar för bästa huvudroll.

Japanska ”Shoplifters” (26/9) Oscarsnominerades för bästa icke engelskspråkiga film, liksom polska ”Cold War” (3/10) som också nominerades för bästa foto och bästa regi.

Isländska ”Woman at War” (10/10) tog storslam på Islands motsvarighet till Guldbaggegalan med inte mindre än tio vinster, den fick även manuspriset SACD i Cannes. Libanesiska ”Kapernau” (17/10) blev även den Oscarsnominerad för bästa icke engelskspråkiga film och på filmfestivalen i Cannes vann portugisiska ”Diamantino” (24/10) jurypriset Palm Dog och filmkritikernas Grand Prize.

Felix van Groeningens ”Beautiful Boy” (31/120) nominerades och vann flera filmfestivalpriser, och belgiska ”Girl” (14/11) plockade hem fyra tunga priser i Cannes, bland annat Queer Palm och Un Certain Regard – Best Actor till Victor Polster som gör en fantastisk roll som tonårspojken Lara som dansar balett och vill bli flicka.

Olivia Colman tog hem en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll i brittiska ”The Favourite” (21/11), en film som dessutom hade ytterligare nio Oscarsnomineringar. Avslutande ”Sir” (5/12) är ett indiskt drama om Ratna som drömmer om att designa kläder. En så gott som omöjlig dröm om man kommer från ett lägre kast i en fattig liten by på landsbygden. Regissören och manusförfattaren Rohena Geras långfilmsdebut gav henne flera festivalpriser.

Örnsköldsviks Filmstudio visar sina filmer på Folkan Teater torsdagar klockan 19.00. Man löser medlemskort till hela säsongen och biljetter till enskilda filmer säljs inte.