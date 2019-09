Lunchtajm på Folkan

Roger har haft sitt band The Rockets under tio års tid och bjuder på allt från americana och country till blues och svensk rock.

Nästa Lunchtajm är 15 oktober då Klas Norberg står för underhållningen. Klas är mycket variationsrik och blandar gärna visor och rock med kupletter och till och med opera. 19 november gästas Folkan Teater av The Ukulele Orchestra of the High Coast, som alltid sprider värme när de spelar.

Örnsköldsviks Riksteaterförening erbjuder en matig macka, dryck, kaffe/te och en godbit till musikunderhållningen och de vill därför att intresserade bokar biljetter senast dagen innan klockan 16.00 via oviks.rtf@gmail.com eller 072-501 93 93.