Hyllning till The Beatles

The Cavern Club i Liverpool är känd över hela världen tack vare The Beatles. Här mötte det unga bandet managern Brian Epstein vilket ledde till drygt 300 spelningar i början av 60-talet. Resten är som bekant odödlig musikhistoria.

Idag har The Cavern ett officiellt Beatles-band som är det enda i världen med rätt att använda The Beatles officiella logotyp i sitt varumärke. The Cavern Club Beatles uppträder året runt på klubben och har även spelat med självaste sir Paul McCartney.

Det händer att bandet åker ut i världen och ger konserter på platser som New York, Sydney och Hamburg. Nu gästar de Idunteatern i Umeå Folkets Hus i ett arrangemang av Björk & Boström.