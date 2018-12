Klimatstrejk i Örnsköldsvik

Fridays for Future startades av Malena Ernmans dotter Greta Thunberg som under en längre tid oförtrutet suttit och demonstrerat på fredagar utanför riksdagshuset i Stockholm. Hon har gjort det i protest mot vuxenvärldens oförmåga att ta klimathotet på allvar och omvärldens brist på omedelbar aktion.



Nu på fredag den 28 dec 2018 genomförs klimatstrejker runt om i Sverige. Bland annat i Örnsköldsvik. I världen växer samma starka gräsrotsrörelse sig allt starkare. Den är en kraftfull protest mot politikernas, företagens och vanliga människors oförmåga till kraftfull gemensam aktion för att stävja den globala uppvärmningen, som nu är så allvarlig att den hotar allt liv på jorden.

Signalen som nu basuneras ut i media till politiker och alla människor på jorden kan inte vara mer kraftfull: vi måste enas om att helt stoppa den fossila förbrukningen och minska vår energiförbrukning globalt. Vi måste göra det nu.

Ulrica Ödebygd, offentlig värd, Fridays for Future Örnsköldsvik:”Våra övergripande krav är: uppgradera klimatfrågan och genomför egna lokala utsläppsmål:

Örnsköldsviks kommun är som medlem i Sveriges Ekokommuner en del i vårt klimatarbete i Sverige och ska naturligtvis också följa målen i FNs Agenda 2030. Det finns dock många klimatutmaningar som Örnsköldsviks kommun bör anta och många egna klimatmål som vi kan skapa och anta tillsammans.

Vi klimatengagerade invånare i Örnsköldsviks kommun kräver att

• Örnsköldsviks kommun genast uppgraderar klimatarbetet till den allra viktigaste frågan som skall genomsyra all verksamhet i kommunen

• Örnsköldsviks kommun genast uppgraderar klimatarbetet till den allra viktigaste frågan som skall genomsyra all verksamhet i kommunens egna bolag

• Örnsköldsviks kommun inrättar ett Klimat- och hållbarhetsråd för att följa upp klimatarbetet och ta nödvändiga initiativ och åtgärder inom kommunen för att nå våra klimatmål

• Örnsköldsviks kommun upprättar egna lokalt uppställda klimatmål för att ytterligare minska våra koldioxidutsläpp jämfört med de nationella och globala målen

• Örnsköldsviks kommun upprättar egna lokalt uppställda klimatmål för att minska koldioxidutsläppen per invånare”



Klimatstrejk i Örnsköldsvik, Fridays for Future, den 28 dec kl 12

Plats: Stora Torget, För upplysningar kontakta Ulrica Ödebygd mob 070-6119462