Julaftonsvädret – mild med lite vind

Dagen före julafton så blir det temperaturer runt -14 grader kallt under dagen som sedan kryper ner till -17 under kvällen. Dagen bjuder på svaga vindar runt 2 meter per sekund (vindbyar på 5m/s)

På julafton så börjar dagen kall med runt -12 under morgonen, men som sedan stiger och blir varmare med grader runt -5 och vind med styrka på 5m/s (vindbyar på 11m/s)

Under juldagen så fortsätter temperaturerna att stiga, med -3 under morgonen och sedan plusgrader strax över 0-sträcket under dagen. Juldagen ser ut att få liknande vindbyar som julafton.