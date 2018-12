Babben på expedition

Expedition Babben: står upp på nya ställen. Det är rubriken på Babbens succéföreställning som startade redan i januari 2016 och som hon fram till dags dato gjort 88 gånger i 22 olika landskap.

– Jag har kört en sväng varje år sedan 2016 och jag ska även över till Finland i år. Men det ska bli extra kul att åka runt i Ångermanland, där har jag varit alldeles för lite, säger Babben som gärna försöker vara så aktuell som möjligt i varje show.

– Innan jag kommer till en plats försöker jag via tidningar och facebookgrupper ta reda på vad som hänt i området. Jag vill veta vad som diskuteras och förhålla mig till det, på så sätt blir varje föreställning unik.

Den svenska regeringsbildningen kan komma på tal, och även internationell politik.

– Vi har ju Trump, Putin, Kim Yong-un i Nordkorea och så den nya Bolsonaro i Brasilien, det saknas sannerligen inte profiler i världen just nu, säger Babben och skrattar gott.

Stand up i drygt en och halv timme om allt möjligt står alltså på programmet under babbens expedition i Husum.

– Jag är inne i slutsträckan av det här jätteprojektet och jag skriver på nytt material, ni ska inte ha hört det här tidigare. Det blir bland annat något om föreningslivet när man har idrottande barn, om dotterns hund som hon inte uppfostrat och om hur det kan vara man bli äldre. Räkna med att jag kommer rustad med den bästa stand up jag har för dagen, lovar Babben.