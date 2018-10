Mia Skäringer till Ö-vik

Med mindre än två veckor kvar till premiären av den utsålda turnén ”Avig Maria – No more fucks to give” så kan vi meddela att succén fortsätter även till våren och hösten 2019. Den 25 oktober släpps biljetter till ej tidigare besökta städer och nu är det klart att Mia tillsammans med ett sexmannaband under ledning av Stefan Sporsén samt fem dansare ger sig ut på arenaturné med ett stopp i Fjällräven Center hösten 2019.

– Ja, va ska jag säga. Jag är så lycklig att få säga allt jag säger i min föreställning under en hel turnésväng till. Jag väntade så länge på att kunna formulera mig och att hitta orden så det tåls verkligen att sägas igen och igen, hälsar Mia.

”Avig Maria – No more fucks to give” har premiär den 2 november i Örebro på Conventum Arena. Därefter fortsätter föreställningen under ytterligare 16 kvällar runt om i Sverige med avslutning i Ericsson Globe i Stockholm den 25 november. Den 7 mars 2019 är det nypremiär, även denna gång i Örebro och sen fortsätter turnén ända fram till den 9 november då Mia avslutar sin resa i Göteborg.

Mia beskriver föreställningen som ”En hyllning till kvinnan – den feminina energin. Att få vara allt. Ful, vacker, stark, svag, jag. Frigörelse. Berättelsen om mig”.

Manus: Mia Skäringer

Regi: Helena Bergström

Lokal arrangör: Verkställande Byrån

Biljetterna säljs från och med 25 oktober kl 10:00 på miaskaringer.se

Turnéplan 2019

7 mars – Örebro, Conventum Arena

8 mars – Malmö, Malmö Arena

9 mars – Jönköping, Kinnarps Arena

10 mars – Linköping, Saab Arena

13 mars – Eskilstuna, Stiga Arena

14 mars – Helsingborg, Helsingborg Arena

15 mars – Halmstad, Halmstad Arena

16 mars – Stockholm, Ericsson Globe

25 oktober – Luleå, Coop Norrbotten Arena

26 oktober – Örnsköldsvik, Fjällräven Center

27 oktober – Östersund, Östersunds Arena

31 oktober – Kristianstad, Kristianstad Arena

1 november – Lidköping, Sparbanken Lidköping Arena

2 november – Sandviken, Göranssons Arena

3 november – Leksand, Tegera Arena

9 november – Göteborg, Scandinavium