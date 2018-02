Bridge Down skivdebuterar

När bandet Coming of Age ifjol lades på is bestämde sig två av musikerna – gitarristen Fredrik Bohman och trummisen Robby Thelin – snabbt får att bilda något nytt.

– Fredrik kände Åke Johansson sedan tidigare och vi repade ihop några gånger och bestämde oss ganska fort för att spela in en platta, berättar Robby.

Inspelningen har gjorts delvis i Studio Rex på Medborgarskolan och delvis i en hemmastudio. Mixningen har skötts av Justice Långvall, Anti Human Designs, och nu är alltså allt klart att släppas. Allt material har de skrivit själva, Fredrik står för musiken och Åke har gjort alla texter.

– Vi har jobbat ett halvår med den här skivan och förhoppningsvis kommer en uppföljare snart.

Det nybildade bandet har varit i en mycket kreativ process och det finns nytt låtmaterial som skulle räcka till två album, förutom ”A Room Of Fears” som från och med idag alltså finns tillgänglig på flera digitala plattformar. Bridge Down kommer också att utökas från dagens trio, en del auditions står på programmet framöver.

– Vi har några som vill spela med oss så vi får se var vi hamnar. Nu släpper vi skivan först och börjar repa på allvar, och med fler medlemmar så är tanken att vi ska komma ut och spela den här plattan innan nästa kommer. Det här är en storsatsning från vår sida och Bridge Down är helt klart på allvar, säger Robby och får medhåll från Åke Johansson – bandets nestor som snart blir 54 år.

Jämnåriga musikintresserade kanske minns honom som sångare i 80-talsbandet Tage Export.

– Det är väl en ålderskris kanske, säger han och skrattar. Men det är roligt som fasen att hålla på.